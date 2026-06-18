A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Fransa karşısında önemli bir galibiyete imza attı. Türkiye-Fransa voleybol maçı kaç kaç bitti merak edilirken Ankara Spor Salonu'nda taraftarının önüne çıkan Filenin Sultanları Ankara etabında ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Belçika karşısında aldığı net galibiyetin ardından Fransa ile karşılaşan milliler, mücadele boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. Hücumda Melissa Vargas'ın etkili performansı ve blok savunmasındaki başarısı dikkat çeken Türkiye sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Peki, Türkiye-Fransa voleybol maçı kaç kaç bitti? İşte, Filenin Sultanları maç sonucu...



Türkiye-Fransa voleybol maçı kaç kaç bitti? Filenin Sultanları maç sonucu ve özeti 18 Haziran 2026

TÜRKİYE-FRANSA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede A Milli Kadın Voleybol Takımı rakibine set şansı tanımadı ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Millilerimiz ilk seti 25-17, ikinci seti 25-23, üçüncü seti ise 25-20 kazanarak galibiyete imza attı.

Türkiye-Fransa voleybol maçı kaç kaç bitti? Filenin Sultanları maç sonucu ve özeti 18 Haziran 2026

FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Filenin Sultanları Melissa Vargas'ın hücum performansıyla ilk seti rahat bir şekilde kazandı. İkinci sette Fransa direnç gösterse de kritik anlarda hata yapmayan ay-yıldızlı ekip üstünlüğünü korudu ve setlerde durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette rakibinin erken bölümde yakaladığı avantajı kısa sürede kapatan milliler, Vargas ve Sinead Jack-Kısal'ın etkili oyunuyla kontrolü ele aldı. Son bölümde farkı açan Türkiye seti 25-20 kazanarak mücadeleyi 3-0 tamamladı.

Türkiye-Fransa voleybol maçı kaç kaç bitti? Filenin Sultanları maç sonucu ve özeti 18 Haziran 2026

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi Ankara etabındaki üçüncü sınavını 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Almanya karşısında verecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Türkiye-Fransa voleybol maçı kaç kaç bitti? Filenin Sultanları maç sonucu ve özeti 18 Haziran 2026

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara etabında kalan programı yoğun şekilde devam ediyor. Filenin Sultanları, 20 Haziran'da Almanya ile karşılaştıktan sonra 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 19.30'da Çin karşısına çıkacak.

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