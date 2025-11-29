Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Van Spor ile Serik Spor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve güncel detaylar taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Orta sıraları yakından ilgilendiren Van Spor-Serik Spor mücadelesi bugün Van Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Puan farkının düşük olması nedeniyle iki takım açısından da yüksek önem taşıyan karşılaşma, ligdeki dengeleri etkileyebilecek bir karşılaşma niteliği taşıyor.

VAN SPOR-SERİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak Van Spor-Serik Spor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor’un uydu, kablo ve dijital platformlar üzerinden tüm izleyicilere açık şekilde sunduğu yayın, karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin erişimini kolaylaştırıyor.

Maçın yayın akışı kapsamında TRT Spor, karşılaşma öncesi değerlendirmeler ve maç sonrası yorumlarla geniş bir yayın sunmayı planlıyor. Özellikle iki takımın form durumu ve puan tablosundaki konumu göz önüne alındığında yayın için yoğun ilgi bekleniyor.

VAN SPOR-SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele 29 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak. İki takım da formda bir döneme girdiği için mücadelenin yüksek tempoda geçmesi bekleniyor.

Van Spor puanını yükseltip ilk 10’da kalıcı olmak isterken Serik Spor ise deplasmanda alacağı galibiyetle ilk 5 yarışına ortak olmayı hedefliyor. Mücadelenin sonucu, 1. Lig’in orta sıralarındaki sıralamayı doğrudan etkileyebilir.

Editör:İREM ÖZCAN

