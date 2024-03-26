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Yargıtay Başkanlığı Seçimi 6. Tur Sonuçları! Yargıtay başkanlık seçimi 6. tur ne oldu, oylama sonucu belli oldu mu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yargıtay Başkanlığı Seçimi 6. Tur Sonuçları! Yargıtay başkanlık seçimi 6. tur ne oldu, oylama sonucu belli oldu mu?

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Yargıtay başkanlık seçimi altıncı tur oylama sonuçları! | Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinde 5. turda da hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadığı için seçim 6. tura kaldı. Peki, Yargıtay başkanlık seçimi 6. tur sonuçları ne oldu? İşte Yargıtay başkanlığı seçimi 6. tur sonuçları!

Yargıtay başkanlığı seçimi 6. tur sonuçları! Yargıtay başkanlığı 5. turunda en yüksek oyu alan 3 aday yarıştı ve hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadı. Bu sebeple oylama altıncı tura kaldı. Peki, Yargıtay başkanlığı seçimi 6. tur sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar…

YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ 6. TUR SONUÇLARI

Yargıtay başkanlık seçiminde 5. tur sonuçlarına göre Yargıtay Başkanı Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Bu sonuçların ardından eçim yarın yapılacak altıncı tur oylamasına kaldı.

Yarınki altıncı tur oylamasına yeniden adaylık başvurusunda bulunanlar da katılabilecek. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Altıncı tur sonuçları açıklandığında adayların aldığı oy sayıları haberimizde yer alacaktır.

YARGITAY BAŞKANLIĞI ADAYLARI KİMLER?

Yargıtay Başkanlığı için aday olan isimler şöyleydi:

  • Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca
  • Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez
  • Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk
  • Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak
  • Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal

YARGITAY BAŞKANLIĞI 6. TURDA ADAYLAR KİMLER?

  • Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca
  • Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez
  • Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk

Yargıtay Başkanlığı Seçimi 6. Tur Sonuçları! Yargıtay başkanlık seçimi 6. tur ne oldu, oylama sonucu belli oldu mu? - 1. Resim

YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Yargıtay Başkanlığı 1. Tur Sonuçları

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: 88

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 71

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 70

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 50

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 47

Yargıtay Başkanlığı 2. Tur Sonuçları

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 94

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: 82

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 74

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 46

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 36

Yargıtay Başkanlığı 3. Tur Sonuçları

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: 110

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 96

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 96

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 22

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 10

Yargıtay Başkanlığı 4. Tur Sonuçları

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 125

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 105

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: 96

Yargıtay Başkanlığı 5. Tur Sonuçları

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 127

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: 105

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 96 oy

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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