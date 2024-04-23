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YDS sonuçları 25 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YDS sonuçları 25 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YDS sonuçlarının heyecanla beklenen açıklanma tarihi ve saati nihayet belli oldu! ÖSYM'nin yürüttüğü Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için 24 Mart tarihinde yapılan sınavın ardından, binlerce adayın gözü kulağı sonuçların ne zaman açıklanacağında oldu. YDS açıklandı mı sorusu merak konusuyken 2024 YDS/1 sınav sonuçlarının kesin tarihi ve saati şu şekilde...

YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat netleştiğine göre, adaylar için artık sabırsız bekleyiş başlamış durumda. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar sınav performansları hakkında net bir bilgiye sahip olacaklar ve bundan sonraki adımlarını planlayabilecekler.

YDS sonuçları 25 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak - 1. Resim

YDS AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin yayımladığı 2024 sınav takvimi, adayların sabırsızlıkla beklediği sonuçların açıklanacağı günü işaret ediyor. Kesin tarih ve saat netleştiğine göre, adaylar için geri sayım başladı. Ancak, bu bekleyişin sonunda, 25 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00'da sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihin belirlenmesiyle birlikte, adaylar artık sorgulama için hazırlıklara başlayabilirler. ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr ve mobil uygulamalar üzerinden, adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Ancak, adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek olup, sonuçların dijital platformlardan öğrenilmesi gerekecek.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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