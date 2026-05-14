ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato’da yapılan oylamada onay aldı. Böylece Warsh’un, görev süresi sona erecek mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’dan görevi devralmasının önü açıldı. Peki, yeni FED Başkanı Kevin Warsh kimdir?

13 Nisan 1970 doğumlu olan Kevin Warsh, 1992'de Stanford Üniversitesi'nden kamu politikası alanında lisans derecesi ve 1995'te Harvard Hukuk Fakültesi'nden hukuk doktoru derecesiyle mezun oldu. 1996'da Morgan Stanley'e birleşme ve devralmalar konusunda uzmanlaşmış bir ortak olarak katıldı. Daha sonra firmanın birleşme ve devralmalar bölümünde yatırım bankacılığı başkan yardımcısı ve icra direktörü olarak görev yaptı. 2002'de Başkan George W. Bush, Warsh'ı ekonomi politikası konusunda başkanın özel asistanı ve Ulusal Ekonomi Konseyi'nin icra sekreteri olarak atadı.

FİNANS ÇEVRELERİNE YABANCI OLMAYAN BİR İSİM

Aslında Amerikan finans çevrelerinin yabancısı olmayan bir isim. Hem özel sektördeki geçmişi hem de Fed'deki eski yöneticiliği bu noktada kendisini öne çıkaran faktörler arasında.

Warsh, 2006-2011 döneminde Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı. O dönemde koltuğa oturduğunda 35 yaşında olan Warsh, Fed tarihinin en genç üyelerinden biri olmuştu. Yine o dönemde yaşanan finans krizi de düşünüldüğünde Warsh, kritik zamanlarda önemli bir makamı doldurmuştu.



