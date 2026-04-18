İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde yeni karar alındı. Alınan karara göre Türkiye’nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’na giriş ücreti 1 TL oldu. Peki, Yerebatan Sarnıcı giriş ücretinde yeni uygulama ne zaman başlıyor?

Alınan karara göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti 1 TL oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin duyurusuna göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 18 Nisan’dan itibaren yapıyı yalnızca 1 TL karşılığında gezebilecek.

Yapılan açıklamada; "İstanbul’un kalbinde, gizemli tarihî dokusu ve görkemli sütunlarıyla yüzyıllara meydan okuyan Yerebatan Sarnıcı, 18 Nisan itibarıyla kapılarını vatandaşlarımıza 1 TL giriş ücretiyle açıyor. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen ziyaretçilerimizin, giriş alanında T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterlidir. " denildi.



YEREBATAN SARNICI TARİHİ

Yerebatan Sarnıcı İmparator Justinianus (527-565)döneminde İstanbul'da şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere 526-527 senelerinde yaptırılmış kapalı su sarnıcıdır.

Ayasofya'nın güneybatısında, Soğukçeşme Sokağı'nda bulunmaktadır. Suyun içinden yükselen pek çok mermer sütun nedeniyle halk arasında Yerebatan Sarayı olarak isimlendirilmektedir. Sarnıcın üzerinde daha önce bir bazilika bulunmasından ötürü, Bazilika Sarnıcı olarak da adlandırılır.

Bizans imparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılan sarnıç, şehrin birinci ve ikinci tepeleri arasındaki bölgelerin su ihtiyacını karşılayan Hadrianus su yollarına bağlandı. İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethinden sonra Sarayburnu ve Bahçe Kapısı civarına su dağıtım merkezi olarak hizmet sundu; Osmanlılar'ın şehirde kendi su tesislerini kurmasından ve Bizans dönemine ait eski suyollarının tamiri ardından sarnıcın su dağıtım merkezi olma işlevi kısmen değiştirilmiştir. İsmi saraya, sadrazamın ahırlarına, caddeye ve mahalleye verildi. Üzerinde oluşan mahalle ve Cağaloğlu'nu Divanyolu ve Ayasofya Meydanı'na bağlayan Yerebatan Caddesi ile varlığını ve önemini sürdürmeye devam etti. Merkezinde bulunduğu mahalleyi temsil eden fiziksel bir yapı ve simge haline geldi.

Günümüzde müze ve etkinlik mekanı olarak kullanılır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından işletilmektedir.

