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Yiğit Akü halka arzı 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yiğit Akü halka arzı 7 Haziran&#039;da işlem görmeye başlayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yer alan Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm'in sonuçlarının açıklanmasıyla beraber işlem göreceği tarih netleşti. Satın alacak olanlar ne zaman işlem görecek sorusuna cevap ararken kaç lot vereceği belli oldu.

SPK tarafından başvurusu onaylanan ve 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini tamamlayan hissenin sonuçlarının KAP'ta yayınlanmasının ardından kaç lot vereceği ve işlem göreceği tarih belli oldu. İşte sonuçlar...

Hisse, 34,68 TL'den 7 Haziran'da işlem görecek. Sonuçlarına göre 31 lot veren şirket, YIGIT koduyla Yıldız Pazar'da yer alacak.

Katılım endeksine uygun olmayacak ve eşit dağıtım gerçekleştirecek.

Yiğit Akü halka arzı 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak - 1. Resim

KAP'ta yer alan sonuçlar şöyle:

"Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 29 – 30 – 31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 34,68 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 2.601.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,09 katı, Şirket Çalışanlarına nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,07 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 4,29 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

Yiğit Akü halka arzı 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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