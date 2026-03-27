Son günlerde magazin gündeminde Mert Yazıcıoğlu ile birlikte öne çıkan isimlerden olan Zeynep Artukmaç, özel hayatına dair gelişmelerle dikkat çekiyor. Eğitim hayatı ve kariyeri merak edilen Artukmaç'ın Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu olduğu öğrenildi. Peki, Zeynep Artukmaç kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

ZEYNEP ARTUKMAÇ KİMDİR?

Zeynep Artukmaç, eğitim hayatına TED Ankara Koleji'nde başlamış ve 2007-2018 yılları arasında burada ilk ve orta öğrenimini tamamlamıştır. Yükseköğrenimini ise Bilkent Üniversitesi'nde sürdüren Artukmaç, Tasarım ve Görsel İletişim Bölümü'nden 2023 yılında mezun oldu. Artukmaç, 2021 yılında OGM Pictures bünyesinde Yönetmen Asistanı stajyeri olarak görev alırken, 2022 yılında ise ISTANBUL'74 Sanat ve Kültür Platformu'nda pazarlama stajyerliği yaptı.

Zeynep Artukmaç, aynı zamanda Türkiye'nin en tanınmış psikiyatr ve yazarlarından biri olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunudur.

ZEYNEP ARTUKMAÇ KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

Zeynep Artukmaç’ın doğum yılına dair net bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmasa da 2018 yılında üniversiteye başlamış olması göz önünde bulundurulduğunda 20’li yaşlarının ortasında olduğu tahmin ediliyor.

Profesyonel kariyerine staj deneyimleriyle başlayan Artukmaç, 2021 yılında OGM Pictures’ta yönetmen asistanı olarak görev aldı. Ardından 2022 yılında ISTANBUL'74 platformunda pazarlama stajyeri olarak çalıştı. 2023 yılından itibaren ise OGM Pictures bünyesinde tam zamanlı “Project Development Assistant” olarak görev yapmayı sürdürüyor.

