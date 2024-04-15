'Güccük Pirens' Antep’ten çıktı!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Nisan 2024 03:56 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 04:00 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Dört yüz seksenden fazla dil ve lehçeye tercüme edilen “Küçük Prens” tarihin en popüler edebiyat kitaplarından biri. Antoine de Saint-Exupery imzalı eser, bu defa Antep ağzına aktarılarak Gazikültür A.Ş. tarafından “Güccük Pirens” adıyla neşredildi.