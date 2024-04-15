'Güccük Pirens' Antep’ten çıktı!
Kültür - Sanat Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Dört yüz seksenden fazla dil ve lehçeye tercüme edilen “Küçük Prens” tarihin en popüler edebiyat kitaplarından biri. Antoine de Saint-Exupery imzalı eser, bu defa Antep ağzına aktarılarak Gazikültür A.Ş. tarafından “Güccük Pirens” adıyla neşredildi.
Dr. Filiz Mete ve Muhammed Şerbetçi tarafından hazırlanan eserin kapağında Küçük Prens’i simgeleyen çocuk Gaziantep’in yöresel kıyafetleriyle resmedildi. 112 sayfadan oluşan kitap Antep ağzının yanı sıra “Öz Türkçe”den de izler taşıyor. Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar “Gelecek kuşaklarımıza şehrimizin sembolü olan Antep ağzını da unutturmamak adına; bir dünya klasiği olan Küçük Prens’i ‘Güccük Pirens’ adıyla Antep ağzına aktarılmış olarak yayımladık. Bu çalışmayı hazırlarken iki amacımız vardı. Bunlar, çocuklarımızın hayal gücünü arttırmak ve Antep ağzını gelecek kuşaklarımıza aktarmak. Böylece kitap, Antep ağzımızı unutulmaktan kurtulup koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla büyük bir titizlikle hazırlandı” diye konuşuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı