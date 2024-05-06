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Haberler > Kültür - Sanat > 'İkinci Ayasofya' bugün açılıyor! 32 eser daha hizmete alınacak

'İkinci Ayasofya' bugün açılıyor! 32 eser daha hizmete alınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;İkinci Ayasofya&#039; bugün açılıyor! 32 eser daha hizmete alınacak

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da restorasyonu biten ve aralarında “İkinci Ayasofya” olarak bilinen Kariye Camii’nin de bulunduğu 33 vakıf eserinin açılışı bugün yapılacak.

İstanbul’da, restorasyonu tamamlanan 33 eser, yeniden hizmete alınacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

'İkinci Ayasofya' bugün açılıyor! 32 eser daha hizmete alınacak - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı beklenen ve Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenecek törenden, söz konusu eserlerden 33’ünün açılacağı İstanbul’daki Kariye Camii’ne de canlı bağlanılacak. İstanbul’da restorasyonun ardından yeniden hizmete alınacak Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlüklerine ait 33 eser şöyle:

Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi, Beyazıt Medresesi, Beyazıt Camii Hünkar Kasrı, Nuruosmaniye Camii Avlusu, Mesih Ali Paşa Camii, Kasımpaşa Mevlevihanesi, Benlizade Ahmet Reşat Efendi Türbesi, Muradiye Camii, Bebek Camii, Lala Hayrettin Paşa Camii, Fatma Sultan Sıbyan Mektebi, Terra Santa Kilisesi, Hoca Kasım Günani Camii, Güzelce Kasımpaşa Camii, Güngörmez Mescidi, Muhtesip İskender Ağa Camii, Bostani Ali Camii, İstanbul-Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Külliyesinde İmaret (Eyüp İmareti), İstanbul-Fatih Beyazıd-ı Cedid Camii Güvenlik Önlemi Alınması İşi, İstanbul-Eyüpsultan Arpacı Hayrettin Camii, İstanbul-Beşiktaş Vişnezade Camii Minaresi, İstanbul-Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Külliyesinde Tophane Camii Ana Sahın Su Tecriti ile Ahşap Döşeme Yapılması İşi, Kariye Camii, Hazreti Cabir Camii (Atik Mustafa Camii), Kartal Mehmet Ağa Camii (Yakacık Merkez Camii), Şile Çavuş Ahmet Camii, Üsküdar Altunizade İsmail Zühtü Paşa Camii, Kazasker Abdulkadir Efendi Camii, İskele Camii, Şeyh Devati Camii, İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi, Pervititch Evi, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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