'İkinci Ayasofya' bugün açılıyor! 32 eser daha hizmete alınacak

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Mayıs 2024 09:40 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 09:42 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da restorasyonu biten ve aralarında “İkinci Ayasofya” olarak bilinen Kariye Camii’nin de bulunduğu 33 vakıf eserinin açılışı bugün yapılacak.