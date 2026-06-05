İstanbul Dijital Sanat Festivali, AKM’de kapılarını altıncı kez açtı. “Retell” temasıyla düzenlenen festivalde 70 sanatçının 80’e yakın eseri yer alırken, yapay zekâ destekli ve biyosonik etkileşimli çalışmalar ziyaretçilere sanat ile teknolojinin kesişiminde deneyim sunuyor.

MURAT ÖZTEKİN- Ziyaretçilerin gerçek zamanlı beyin dalgaları analiz edilerek dijital çiçek kompozisyonlarına dönüştürülüyor, ses frekansları vasıtasıyla bitkiler arasında biyosonik bir iletişim ağı kuruluyor, bir zeytin ağacıyla etkileşime geçilip görseller üretiliyor...

Bunun gibi sanat ile teknolojiyi buluşturan sıra dışı işlerin yer aldığı İstanbul Dijital Sanat Festivali, altıncı defa AKM’de kapılarını açtı.

Bu sene “Retell” (Yeniden Anlat) temasıyla gerçekleştirilen festivalde Türkiye’den ve yurt dışından 70 sanatçının 80’e yakın dijital eserine yer veriliyor.

Festivalin direktörlüğünü Dr. Nabat Garakhanova üstlenirken Avind adlı bir yapay zekâ küratörü de bulunuyor. 7 Haziran’a kadar devam edecek festivalde, yapay zekâ destekli sanat pratikleri de tecrübe ediliyor.

Faaliyette “İstemle Yok Edilenler” adlı yapay zekânın gerçek fotoğrafları işlemesiyle meydana getirdiği kompleks bir esere yer veren sanatçı Selçuk Artut, insanların yapay zekâyı estetik maksatla farklı biçimlerde kullandıklarını ama kendisinin farklı bir yol izlediğini kaydediyor.

Selçuk Artut

Artut şunları söylüyor:

Evet, yapay zekâ ile üretimi nasıl paylaşacağımıza dair bazı kaygılar var. Bense insan ve yapay zekâ birlikteliğinden doğan sanatla ilgileniyorum. Benim için yapay zekâ sanatta araç değil, bir ortak.

“Symbiont” adlı bir esere imza atan sanatçı Kıvanç Aykan ise “Bu, bize unuttuğumuz köklerimizi tekrar hatırlatan bir proje. Burada gerçek bir zeytin ağacı kullanarak Belgrad Ormanı’nın dijital datasını katılımcılar sayesinde ortaya çıkarıyoruz. Platform üzerine çıkan insanlar ağacı aktive ediyor ve çeşitli görseller meydana geliyor” diyor.

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