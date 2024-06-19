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Kurtuluş Savaşı kahramanı Ali Çetinkaya’nın mezarı restore edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kurtuluş Savaşı kahramanı Ali Çetinkaya’nın mezarı restore edildi

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Ali Çetinkaya’nın mezarı Afyonkarahisar Belediyesi tarafından restore edildi.

Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın talimatlarıyla Ali Çetinkaya’nın Kocatepe Mezarlığındaki kabri bakımdan geçti. Tadilat çalışmaları sonucunda merhum Çetinkaya’nın mezarına yıllar sonra Muharip Gazi unvanı Başkanı Burcu Köksal tarafından yazdırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olan Ali Çetinkaya’yı Kurban Bayramının ikinci günü kabri başında ziyaret eden Başkan Köksal, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Çetinkaya ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

Kurtuluş Savaşı kahramanı Ali Çetinkaya’nın mezarı restore edildi - 1. Resim

Merhum Ali Çetinkaya’nın kabrinin yıllardır bakımsızlıktan dolayı ihmal edildiğine dikkat çeken Başkan Köksal, gerekli tamirat ve bakım çalışmalarının Afyonkarahisar Belediyesi tarafından tamamlandığını açıkladı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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