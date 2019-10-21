Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İRFAN ÖZFATURA

Törene Millî Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, Kültür Ocağı Vakfı Başkanı Ali Ürey, Seyyid Ahmed Arvasi’nin çocukları, vakıf üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan KOCAV Başkanı Ali Ürey, Seyyid Ahmed Arvasi’nin fikri çizgisine temas ederek “Özellikle bizim gençlik dönemimizde Pakistan’dan Mevdudi, Tunus’tan Gannuşi, Mısır’dan Hasan el-Benna ve İran’dan Ali Şeriatilerin rüzgârı eserken, hiçbirine eyvallah etmeden bize bir Türk nasıl Müslüman olur göstermiştir. Onun için Seyyid Ahmed Arvasi bizler için çok önemlidir” ifadelerini kullandı. Arvasi’nin cesaretinden de bahis açan Ürey “Hayatımız boyunca onun gibi tevazu sahibi, davasına inanan ve inandığını yaşayan, yaşamakla da kalmayıp inandığını mangal gibi yürekle de savunan bir başkasını görmedik desem yeridir” şeklinde konuştu. Arvasi’nin oğlu Murat Arvasi ise “İnşallah onun (Ahmet Arvasi) çizgisi çok bereketli, feyizli olacaktır ve giderek kendisinin daha iyi anlaşılmasına sebep olacaktır. Bunun hayırlara vesile olacağı kanaatindeyim. İnşallah onun dosdoğru yolundan siz de istifade edeceksiniz” şeklinde konuştu. Konuşmalar sonrasında edilen duanın ardından protokol üyeleri Seyyid Ahmed Arvasi Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.