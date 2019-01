Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz 13 Ocak kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim 13 Ocak... TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz, bu akşam haftanın finali ile ekranlara geliyor. Birbirlerine puan veren yarışmacılar kimin birinci olduğunu belirledi! Yemekteyiz final akşamı için heyecan dorukta. İddialı yarışmacının yarıştığı yemek programında bir kişi tencere seti ve 10 bin TL'lik hediye çekini kazandı. Peki 13 Ocak Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 13 OCAK KİM KAZANDI? YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz birincisi belli olduğunda haberimizden birincinin kim olduğuna dair bilgilere ulaşabilirsiniz...

Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı da kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyor.

HAZIRLIK SÜRECİ TAM 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda.

YARIŞMANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?



Finalde 1. gün yarışan Dimitra İçyüz 12, 2. gün yarışmacısı Gökçe Güler 12, 3. gün yarışmacısı Yılmaz Kardaş 12, 4. gün yarışmacısı İclal Aslan 17 ve 5. gün yarışmacısı Hasan Mert Tüysüz ise 15 puan aldı. Bilgi yarışmasında en yüksek puanı alan Dimitra Hanım’ın 12 olan yemek puanına 2 puan daha eklendi ve 14 puan oldu.

Haftanın en düşük puanını alan kişisi toplam 17 puanla Yılmaz Bey oldu. Onur Büyüktopçu 5 puan verdi yarışmacıya.

Dimitra ve Gökçe Hanım 20’şer puan aldılar.

Yemekteyiz'de haftanın birincisi İclal Hanım oldu.

9-13 OCAK HAFTASI YARIŞMACILARI KİMLER?



İlk gün yarışmacısı Dimitra İçyüz’dü. 58 yaşında, Ankaralı bir ev hanımı olan Dimitra İçyüz, 41 yıllık evli ve 2 çocuk annesi. Uzun yıllar restoran işleten Dimitra hanım daha sonra kendisini çocuklarına adamış. Dobra ve eğlenceli bir yapısı var. Dimitri Hanım’ın menüsü gelen olarak düşük puanlar aldı ve çok eleştirildi.

2. gün yarışmacısı ise Gökçe Güler oldu. 24 yaşında ve fizyoterapist olan Güler, aslen Makedonyalı ve 2 aylık evli. Eşi ile birlikte aynı hastanede çalışıyorlar.

Cuma günü yarışacak olan 3. gün yarışmacısı ise Yılmaz Karadaş. 46 yaşındaki Yılmaz Bey apartman görevlisi olarak çalışıyor. Aslen Zonguldaklı olan yarışmacı 30 yıllık evli ve 2 çocuk babası. Boş zamanlarında örgü örmeyi ve canı sıkılınca zil takıp oynamayı seviyor

4. gün İclal Aslan yarışacak. İclal Hanım 40 yaşında. Şanlıurfalı ve 20 yıllık evli ve 2 çocuğu var. Esnaflık yapan İclal çiğ köfte dükkanı işletiyor. Doğrucu olduğunu söylüyor.

5. gün yarışmacısı ise Hasan Mert Tüysüz yarışacak. Hasan Bey bekar. Aslen Giresunlu ve ailesiyle birlikte yaşıyor. 23 yaşındaki Hasan Bey kendi mağazasında çalışıyor.

ONUR BÜYÜKTOPÇU'DAN AÇIKLAMA

Daha önce yarışmanın yeni bölümlerinin çarşamba günü yayınlanacağını duyuran Onur Büyüktopçu, haftanın finaline dair de açıklamada bulunmuştu. İşte 9 Ocak Çarşamba günü yapılan o açıklama: "Bu hafta cumartesi ve pazar günleri de yarışmamız devam edecek biliyorsunuz değil mi?”