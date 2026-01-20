Popstar’da yıllar önce yaşanan Bayhan-Deniz Seki tartışması yeniden gündeme geldi. Seki, tartışmanın nedeninin yanlış anlaşıldığını belirterek “Çocukla aramda hiçbir sorun yok” dedi ve Bayhan ile düet yapabileceklerinin sinyalini verdi.

2000’li yılların popüler yarışma programı Popstar’da yarışan Bayhan ile jüri üyesi Deniz Seki arasında yaşanan canlı yayın tartışması, uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu.

Bayhan, yarışmada elde ettiği başarılarla dikkat çekerken, halk oylamasında sık sık birinci olmuştu. Canlı yayında Bayhan hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Deniz Seki, sabıkalı olan Bayhan için “'Bir popstar da olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz” demiş ve gelen tepkilerin ardından jüri üyeliğinden ayrılmıştı.

Deniz Seki’den yıllar sonra Bayhan itirafı: Düet kapıda

“ÇOCUKLA ARAMDA HİÇBİR SORUN YOK”

Yıllar sonra Danla Bilic’in programına konuk olan Deniz Seki, Bayhan ile yaşanan tartışmanın yanlış anlaşıldığını belirtti. Seki, “Yanlış anladı insanlar. Benim yarışmayı terk etmemdeki neden Bayhan’a olan sinirimden değildi. Başka bir şey vardı o gün orada. Kimse bunu algılayamadı. Çocukla aramda hiçbir sorun yok. Son derece saygılı bir çocuk. Yakında ben onunla bir düet yapayım da herkes bir sussun” ifadelerini kullandı.

BAYHAN’LA DÜET MESAJI

Deniz Seki Bayhan ile bir düet yaparak aralarındaki sorun olmadığını göstermek istediğini de sözlerine ekledi.



