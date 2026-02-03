97 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen’in ailesi, bu kez torunu Alya’nın doğum günü kutlaması nedeniyle yeniden gündeme geldi. Aile tarafından yapılan kutlama paylaşımları sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı. Gelen eleştirilere ise sanatçının oğlu Ömer Dormen açıklık getirdi.

Bir süredir enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 tarihinde vefat etmişti. Sanat dünyasında derin üzüntüye neden olan vefatın ardından Dormen ailesi, kayıp sürecini gözlerden uzak ve sakin bir şekilde geçirmeyi tercih etti.

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMLARINA ELEŞTİRİ

Bu süreçte Haldun Dormen’in torunu Alya, ailesiyle birlikte 21’inci yaş gününü kutladı. Kutlamaya ait kareler, Dormen’in gelini Ayşe Arman tarafından sosyal medya platformu Instagram’da paylaşıldı. Paylaşımlar kısa sürede dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları kutlamanın zamanlamasını eleştirerek, ailenin acısının “çok kısa sürede unutulduğu” yönünde yorumlarda bulundu.

Doğum günü eleştirilerine cevap: Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen sessizliğini bozdu

“BABAM BÖYLE BİR ŞEY İSTEMEZDİ”

Gelen eleştiriler üzerine Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Ailesinin yaşadığı kaybın acısının hala çok taze olduğunu vurgulayan Dormen, hem bir evlat hem de bir baba olarak duygularını dile getirdi.

Ömer Dormen açıklamasında, babasının vefatının kendisi üzerindeki etkisinin her an hissedildiğini belirterek, “Babamın kaybının acısı taze ve her an benimle. Aynı zamanda bir baba olarak kızımın doğum gününü görmezden gelemedim. Babam da zaten böyle bir şeyi asla arzu etmezdi. Siz de anlayış gösterebilirseniz sevinirim” ifadelerini kullandı.

