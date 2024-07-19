Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefat ettiği günü ilk kez anlattı!

7 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, katıldığı bir programda eşinin vefat ettiği günün detaylarını ilk kez anlattı. Ünlü ismin sözleri dinleyenlerin içini burktu.

Arabesk müzik dalında ön plana çıkan ve ‘Canısı’ , ‘Sen Aldırma’ , ‘De Get Yalan Dünya’ , ‘Ömrüm’ gibi şarkıların sahibi İbrahim Erkal, 49 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ünlü sanatçı 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonun düşmesi sonucu dengesini kaybetti ve yere kafasını çarparak beyin kanaması geçirmişti.

"İÇERİ DOKTORLA BERABER GİRDİK"

Hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda kalan Erkal, 11 Mayıs’ta tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Geçtiğimiz günlerde Burası Önemli isimli YouTube programına konuk olan İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, o güne dair detayları ilk kez anlattı.

Erkal, şunları ifade etti:

“Beni en çok üzen şey onun 2 buçuk saat o otoparkta kimsesiz kalışıydı… Normalde hep arardım. O gün de bebek çok fazla ağlıyordu. Uyumuşum onunla birlikte güvenlik aradı. Teyzemle yardımcım yanımda çünkü ben inebilecek bir durumda değilim. Onlar iniyorlar. Zaten yoğun bakımda bir kere gördüm. Bir daha hiç görmedim. İçeri doktorlarla birlikte girdik, ölmüş dedim.”