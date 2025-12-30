Şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken Güllü’nün patronu müzik yapımcısı Şahin Özer, çarpıcı açıklamalar yaptı. Güllü’nün oğlunun açıklamalarına tepki gösteren Özer “4 milyon dolarlık mal mülk sahibi olmuştu. Mülk satıldıktan sonra bana geldi. 'Bu kadar mal mülk vardı ne oldu?' dedim. 'Hepsi bitti' dedi” diye konuştu.

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden, ‘Güllü’ ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut’un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, ortaya yeni iddialar atıldı.

GÜLLÜ’NÜN OĞLUNDAN PATRONUNA TEPKİ

A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Güllü’nün eski patronu Şahin Özer ile ilgili açıklamalar yaptı.

Müzik yapımcısı Şahin Özer'in "Sanatçı, ölmeden 3 gün önce beni arayıp yardım istedi" yönündeki iddiasını yalanlayan Gülter, “Annem Şahin Özer’i aramazdı” dedi. Güllü’nün oğlunun açıklamalarına Şahin Özer’den cevap geldi.

“ANNESİ İLE ARAMDAKİ DİYALOĞU BİLMİYOR”

Bugün A Haber canlı yayınına katılan Özer, hakkındaki iddialara şöyle cevap verdi:

Annesi ile benim aramdaki diyaloğu kesinlikle bilmiyor. Güllü her bayram arar ve elimden öptüğünü bayramımı kutladığını söyler, muhabbet ederdik. Hatta bu sene hacca gittim 10 Haziran'da beni arayıp doğum günümü kutladı ve dua istedi benden. Vefat etmeden 2-3 gün önce yine telefonlaştık ve benden telefon istedi. Çocuklar 2-3 yaşındayken bana geldi, süt parası istedi çocuklarına.

4 MİLYON DOLARLIK İDDİA

“Ben ondan ağabey ve baba haricinde bir kelime duymadım. Burada olsaydı oğluna lanet yağdırırdı” diyerek Güllü’nün oğluna tepki gösteren Şahin Özer, Güllü’nün mal varlığına ilişkin dikkat çeken bir açıklama daha yaptı.

Özer “Benimle çalıştığı dönemde 4 milyon dolarlık mal mülk sahibi olmuştu. Mülk satıldıktan sonra bana geldi. 'Bu kadar mal mülk vardı ne oldu?' dedim. 'Hepsi bitti' dedi” diye konuştu.

