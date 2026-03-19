İhlas Haber Ajansı
Hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay’dan haber var
Yüksek ateşle hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, tedavisinin ardından taburcu edildi. Tekerlekli sandalye ile evine dönen Gencebay, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki sanatçı Orhan Gencebay, koronavirüs şüphesiyle tedavi gördükten sonra taburcu oldu.
- Orhan Gencebay yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurdu.
- Sanatçı, koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı.
- Gencebay'ın 2 günlük tedavisi tamamlandı ve taburcu edildi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gencebay'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde hastaneye başvurmuştu.
KORONAVİRÜSTEN ŞÜPHE ETMİŞLERDİ
Hastanede koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçı, tedbir amaçlı yatırılmıştı. 2 gündür tedavisi süren Gencebay'ın tedavisi tamamlandı.
TABURCU OLDU
Usta sanatçı, tekerlekli sandalye ile hastanenin önündeki aracına binerek eşi Sevim Emre ile birlikte evine gitti.
ERDOĞAN’DAN ‘GEÇMİŞ OLSUN’ TELEFONU
Usta sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gencebay’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.
Gencebay ise Erdoğan’ın bu nazik hareketi için teşekkürlerini iletmişti.
