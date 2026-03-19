Yüksek ateşle hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, tedavisinin ardından taburcu edildi. Tekerlekli sandalye ile evine dönen Gencebay, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde hastaneye başvurmuştu.

KORONAVİRÜSTEN ŞÜPHE ETMİŞLERDİ

Hastanede koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçı, tedbir amaçlı yatırılmıştı. 2 gündür tedavisi süren Gencebay'ın tedavisi tamamlandı.

TABURCU OLDU

Usta sanatçı, tekerlekli sandalye ile hastanenin önündeki aracına binerek eşi Sevim Emre ile birlikte evine gitti.

ERDOĞAN’DAN ‘GEÇMİŞ OLSUN’ TELEFONU

Usta sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gencebay’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

Gencebay ise Erdoğan’ın bu nazik hareketi için teşekkürlerini iletmişti.

