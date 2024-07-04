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İdris Nebi Taşkan ayı beslediği anları paylaştı

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Muhteşem Yüzyıl, Sosyal Medya, Haber

Magazin Haberleri

'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle adından söz ettiren İdris Nebi Taşkan son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Oyuncu bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi. Instagram hesabından ayı beslediği anları paylaşan Taşkan'a sosyal medyada yorum yağdı.

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu İdris Nebi Taşkan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Her paylaşımı çok konuşulan Nebi bu kez son paylaşımı ile adından söz ettirdi. Taşkan, Instagram hesabından ayı beslediği anları paylaştı.

İdris Nebi Taşkan ayı beslediği anları paylaştı - 1. Resim

Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerinde gündem olmayı başardı. Sosyal medyada oyuncunun paylaşımına hayranları yorum yağdırdı.

İdris Nebi Taşkan ayı beslediği anları paylaştı - 2. Resim

Oyuncunun paylaşımına "Cesur ve güzel", "Korkmadınız mı?", "Ay benim buradan ödüm koptu" gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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