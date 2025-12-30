Dünyaca ünlü sanatçı Beyoncé, müzik kariyerindeki başarısını servetine de taşıdı. Forbes’un yayımladığı son rapora göre, Grammy ödüllü yıldız milyarderler kulübüne girerek tarihe geçen müzisyenler arasına adını yazdırdı.

Forbes’un haberine göre Beyoncé, milyarder statüsüne ulaşan beşinci müzisyen olarak listede yer aldı. 44 yaşındaki sanatçı, özellikle 'Cowboy Carter' turnesinin büyük ticari başarısının ardından dünyanın en zengin isimleri arasına girdi.

Rapora göre 'Cowboy Carter' turnesi, bilet satışlarından 400 milyon doların üzerinde, ürün satışlarından ise 50 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Beyoncé’nin önceki 'Renaissance' dünya turnesi de 579 milyon doları aşan hasılatıyla dikkat çekmişti.

Milyarderler arasına adını yazdırdı! Beyoncé, Forbes listesine giren beşinci müzisyen oldu

Forbes, Beyoncé’nin Cécred adlı saç bakım markası, SirDavis adlı markası ve Ivy Park giyim markası gibi girişimlerinin yanı sıra, kişisel servetinin büyük bölümünün müzik kataloğu gelirlerinden ve turnelerden geldiğini vurguladı. Sanatçı, 2010 yılında kurduğu Parkwood Entertainment şirketiyle müzik, konser ve yapım süreçlerinin kontrolünü de kendi bünyesinde topladı.

GRAMMY ÖDÜLÜNÜN ARDINDAN 'EN ÇOK KAZANDIRAN' TURNE OLDU

2024’te yayımlanan Cowboy Carter albümü eleştirmenlerden tam not alırken, Beyoncé’ye “Yılın Albümü” Grammy ödülünü kazandırdı. Albümün ardından düzenlenen turne, 2025 yılının en çok gelir getiren müzik turnesi oldu. Üç saat süren gösterilerde Jay-Z, çocukları ve eski Destiny’s Child üyeleri de sahneye konuk oldu.

EŞİ, LİSTEYE GİREN İLK MÜZİSYEN OLMUŞTU

Beyoncé’nin eşi Jay-Z, 2019 yılında Forbes’un milyarderler listesine giren ilk müzisyen olmuştu. Rihanna, Bruce Springsteen ve Taylor Swift de bu grupta yer alan diğer sanatçılar arasında bulunuyor.

Destiny’s Child grubuyla müzik kariyerine başlayan Beyoncé, solo kariyerinde Grammy tarihinde en çok ödül kazanan ve en çok aday gösterilen sanatçı unvanını elinde tutuyor.

Forbes, 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde 3 binden fazla milyarder olmasının beklendiğini de raporunda paylaştı.

