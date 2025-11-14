Amerika’da vefat eden Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı’nın cenaze programı belli oldu. Sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak için 16 Kasım Pazar günü saat 12.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenlenecek. Abacı, vasiyeti doğrultusunda 1.5 yaşındayken kaybettiği babası Oktay Abacı’nın yanına defnedilecek.

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, 5 Kasım’da kızını ziyaret etmek üzere gittiği New York’ta geçirdiği kalp krizi sonucu ağır bir sağlık sürecine girmişti. İlk müdahalenin ardından stent takılan Abacı, böbreklerinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alınmış, tüm çabalara rağmen doğum günü olan 12 Kasım’da hayatını kaybetmişti.

Acı haberin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçının cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için hızlı bir şekilde harekete geçti. Abacı’nın naaşı, New York’tan alınarak Washington’daki Diyanet Merkezi’ne nakledildi ve burada gerekli resmi işlemler tamamlandı.

MUAZZEZ ABACI'NIN CENAZE TÖRENİNE DAİR DETAYLAR

Tüm hazırlıkların bitmesinin ardından, Muazzez Abacı’nın cenazesi İstanbul’a getirilecek ve sanatçının sevenleri ile sanat camiası, usta isme veda etme fırsatı bulacak.

Muazzez Abacı için düzenlenecek veda töreni, 16 Kasım Pazar günü saat 12.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sanatçının cenaze namazı ise 17 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından Ankara’daki Kocatepe Camii’nde kılınacak.

Ardından Abacı, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda, vasiyeti doğrultusunda 1.5 yaşındayken kaybettiği Oktay Abacı’nın yanında toprağa verilecek.

“BABAMDAN GERİYE BÖLÜK PÖRÇÜK ANILAR KALDI”

Tam adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. Babası ünlü boksör Oktay Altıok'un erken ölümüyle birlikte çocukluğu şekillenen Abacı, yatılı olarak başlayan okul hayatını Ankara Koleji'nde devam ettirdi.

Sanatçı, bir röportajında hayatı boyunca eksikliğini hissettiği babasını şöyle anlatmıştı:

"Babam Oktay Abacı, zatürreden öldü. Türkiye'nin önde gelen sporcularındandı. Çok iyi bir boksördü o. Tabii hastalandığı zamanlarda antibiyotikler yoktu ve onu kaybettik. Babamdan geriye bir şey kalmadı. Kalan bölük pörçük anılar. Arkadaşlarını bulmaya çalıştım yıllar yılı, onlara anlattırdım babamı. Bir noktada ona olan özlemimi, hasretimi böyle giderdim."

Sanat yaşamı boyunca sayısız ödül kazanan Abacı, "Altın Plak" ve "Yaşam Boyu Onur Ödülü" gibi birçok özel ödülle onurlandırıldı.

KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN MÜZİKLE İÇ İÇE BÜYÜDÜ

Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüyen Abacı, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da olduğu bir toplulukta şarkı söyledi. Abacı, o günleri birçok kez hem televizyon kanallarında hem de röportajlarında anlatmıştı.

Abacı, annesinin ikinci eşi olan babasının Makine ve Kimya Endüstrisi'nde müdür olduğunu ve Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara'da düzenlediği bir protokol gecesine ailece katıldıklarını belirterek, şunları kaydetmişti:

"Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakanı Adnan Menderes katılmıştı o geceye. Bana 'Sahneye çıkıp sen şarkı söyler misin?' dediler. O zaman 7, 8 yaşındayım. İlkokul 2. sınıfa gidiyordum. 'Cumhurbaşkanı Celal Bey, Üsküdar'a Giderken parçasını istiyor.' dediler. Ben de 'Amma kolay şarkı istemiş' dedim. O zamanlar Musiki Sevenler Cemiyetine de gidiyordum. Dizlerim titreyerek çıkarıldığım sahnede 'Üsküdar'a Giderken Aldı da Bir Yağmur' şarkısını söyledim. Öylesine beğenildi ki sesim, pek çok kişi ayağa kalkıp alkışladı beni. Derken, Celal Bey yanına çağırdı beni ve anneme 'Bu kızın müziğe büyük istidadı var. Sakın müziğin peşini bırakmasın.' dedi. Doğrusunu isterseniz, benim müzik yaşantım işte o Ankara gecesinde başladı. Celal Bey, bana 'Sen ne akıllı, ne cici bir kızsın, koleje mi konservatuvara gitmek ister misin?' diye sordu. Benim de o an ağzımdan kolej çıkmıştı. Okulda da başarılıydım. Müsamerelerde falan hep yer aldım."

Sanatçının çıkardığı albümler arasında "Muazzez Abacı Söylüyor", "Geceler", "Söyleme Bilmesinler", "Felek", "Sensiz Olmadı", "Efendim", "Kar Yangınları", "Güller Arasında", "Tutkunum", "Cesaretim Var", "Hükümlüyüm", "Bir Efsanedir", "Ajda Pekkan & Muazzez Abacı" ve "Sezen'imin Şarkıları" yer alıyor.

MELİN ÖZTÜRK

