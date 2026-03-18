2016 yılında O Ses Türkiye birincisi olan Emre Sertkaya, uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Değişimiyle dikkat çeken Sertkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olduğunu “Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa” sözleriyle duyurdu.

2019 yılında müzik kariyerine ilk adımını atan Emre Sertkaya, Türkiye’den Paris’e taşınarak çalışmalarını yurt dışında sürdürdü.

GEÇTİĞİMİZ AY BABA OLDU

Sosyal medyada zaman zaman tarzıyla gündeme gelen şarkıcının son hali takipçilerini şaşırmıştı. Daha önce kıyafet tercihleri nedeniyle eleştirilen Sertkaya, geçtiğimiz ay baba olduğunu duyurarak hayranlarını mutlu etti.

Sertkaya, eşi ve yeni doğan bebeğiyle çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı.

O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya’nın babalık sevinci! Son hali herkesi şaşırttı

“HOŞ GELDİN HAYATIMIZA GÜZEL KIZIMIZ”

Genç müzisyen mesajında, “Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa. Geceme ay gibi doğdun, günüme güneş gibi doğdun. Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, kalbiyle, bedeniyle, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim, bebeğimizin güzel annesi Camille’e sonsuz teşekkürlerimle” ifadelerini kullandı.

Sertkaya’nın paylaşımı, hem sevenlerinden hem de takipçilerinden büyük ilgi gördü ve çok sayıda yorum da aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası