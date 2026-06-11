atv’de ekrana gelen A.B.İ. dizisinde “Tahir Hancıoğlu” karakterini üstlenen usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’nun Bodrum’da bypass ameliyatı geçirdiği öğrenildi. 77 yaşındaki deneyimli sanatçının kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilmesi üzerine operasyon kararı alındığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, nisan ayında yapılan rutin kontroller sırasında Tarık Papuççuoğlu’nun kalp damarlarında ciddi düzeyde tıkanıklık olduğu ortaya çıktı.

Dizi çekimlerinin sürdüğü dönemde tedavi sürecini erteleyen oyuncunun, rolünün tamamlanmasının ardından ameliyat planını öne çektiği ifade edildi.

Tarık Papuççuoğlu’na kritik operasyon! Sevenlerini endişelendirdi

4 DAMARI DEĞİŞTİRİLDİ

Geçtiğimiz salı günü Bodrum’da gerçekleştirilen operasyonla usta oyuncunun 4 damarının değiştirildiği bildirildi. Başarılı geçen bypass ameliyatının ardından Papuççuoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği kaydedildi.

10 GÜN İSTİRAHAT EDECEK

Tedavi sürecinin ardından yaklaşık 10 gün içinde normal hayatına dönmesinin beklendiği, doktorların da oyuncuyu bir süre dinlenmeye aldığı aktarıldı.

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