İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Oktay Kaynarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynarca konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada “Adli Tıp Kurumu’ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Oktay Kaynarca’dan açıklama! Adli tıp raporuna vurgu yaptı

OKTAY KAYNARCA VE EMEL MÜFTÜOĞLU’NA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Akşam saatlerinde iki kişi tutuklanırken, aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu dört şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol kararı verildi.

“ADLİ TIP RAPORUNU BİZZAT PAYLAŞACAĞIM”

Oktay Kaynarca, bugün yaptığı açıklamada, adli tıp incelemeleri tamamlandıktan sonra bilgilendirme yapacağını belirtti. Kaynarca, uzun yıllardır uyuşturucuyla mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen tüm yasal operasyonları desteklediğini vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir. Bu süreçte özellikle görevini kanun / nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu’ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucuyla mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır.”

“GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK”

“Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucuyla mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

