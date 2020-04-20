Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor bu sezon bomba gibi geldi. Reyting rekorları kıran yarışmada heyecan gün be gün artıyor. Survivor eleme sıralaması merak edilirken Survivor elenen isim de aratılıyor. Dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivorda kim elendi, kim gitti merak ediliyor. İlk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından Barış ikinci dokunulmazlığı kaybeden ünlülerden ise Ezgi aday oldu. PEki Survivor'da kim elendi, kim gitti?Survivor SMS sıralaması.. işte Survivor eleme 2020! Survivor eleme sıralaması, Survivor elenen isim

Survivor'da kim gitti?

Survivor'da kim elendi sorusu trendlere yerleşti. İlk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybetti. Barış'ın ismi ilk aday olarak çıktı. İkinci dokunulmazlığı ise ünlüler kaybetti. İkinci eleme adayı ise Ezgi. Survivor'da elenen isim yarın akşam belli olacak.

Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor eleme 2020! Survivor eleme sıralaması, Survivor elenen isim

Survivor'da bugün kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor 2020'nin 51. bölümde Ünlüler ve Gönüllüler arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kaybeden takımın akşam ada konseyinde bir eleme adayı çıkaracaktı. Bu yüzden iki takım da oyunu kazanmak için son ana kadar mücadeleyi sürdürdü. Oyunun sonunda kazanan Gönüllüler takımı oldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ada konseyinde yapılan oylama sonucu 2. eleme adayı Ezgi Hocaoğlu oldu.

ALTIN TOP UYGULAMASI

Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı, "Altın Top" uygulamasını duyurdu. Normalde oyunda iken atışlara gelen yarışmacı, iki topu belli bir mesafeden sokmaları gerekiyordu. Altın Top uygulamasında ise daha uzaktan bir atış ile altın topu isabet ettirmeleri halinde oyunu kazanmış olunuyor.