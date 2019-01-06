Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

AK Parti’nin, 31 Mart mahallî idareler seçimleri için hazırladığı manifestonun en önemli ayağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılındaki belediyecilik anlayışının güncellenerek ‘Gönül belediyeciliği’ ilkesi ile yeni döneme uyarlanması oluşturuyor.

AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesi niteliğindeki manifesto metninin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğu öğrenildi. Erdoğan’ın, ‘Uzun’ bulduğu metni, vatandaşın kafasında kalıcı olacak şekilde özetlenmesini istediği belirtildi. Ayrıca belediye başkanlarının uyacağı etik kurallar konusunda manifestoda bir başlık açılacak ve gerekirse taahhütnameye dönüştürülerek, başkanlar tarafından imzalanması istenecek. AK Parti kurmayları, “Belediye başkanlarının uyacağı etik kurallar belirlendikten sonra, adaylara imzalatılması konusunda çalışma yapılıyor. 24 Haziran’da milletvekilleri adaylarına taahhütname imzalatılmıştı. Belediye başkanlarının da benzeri bir taahhütnameye imza koymaları konusunu konuştuk, ama henüz son karar verilmedi” dedi.

İSTİŞARE MEKANİZMASI İŞLEYECEK

Kamuoyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak manifesto niteliğindeki beyannamede, belediye başkanlarının yönettikleri şehirlerle ilgili karar alırken, ‘ekip ruhuna’ göre hareket etmeleri ve vatandaşın fikrini almaları zorunlu olacak. Başkanlar, tek başına karar verici olmayacak. Manifestonun çatısını Erdoğan’ın 1994 yılındaki belediyecilik anlayışı oluşturacak. AK Parti kaynakları, hazırlanan manifestoyu “94 ruhunu yeniden tanımlıyoruz. Yeni bir belediyecilik anlayışını buna giydiriyoruz. 94 ruhunun zamanla buluşması olacak. 1994’te kolektif bir ruh vardı. Tayyip Bey, belediye ile ilgili konularda herkesin fikrini alırdı. Danışıyordu, istişare vardı. Şimdi çok da öyle değil artık. 94’teki gibi ekip ruhu olacak. 94 ruhunda şatafattan uzak bir tablo vardı. Şimdi de böyle olacak. 94’te çöple çamurla uğraşılırdı. Şimdi bilge şehirler olacak, medeni şehirler olacak” sözleri ile tanımladı.

VATANDAŞ KARAR VERECEK

1994 ruhu ile gönül belediyeciliğine geçiş olacağını belirten AK Parti kurmayları, “Vatandaşın her derdiyle uğraşacaksın, adamın taziyesine gideceksin, hastanede ziyaret edeceksin. İnsanların gönlünü hoş edecek adım atacaksın, kıracak adımlardan uzak durulacak. Bir başkanın hanımı gelip belediye çalışanlarına hava basıyorsa bu olmaz. Vatandaşa dokunacaksın. Şehrin logosunu değiştiriyorsan, vatandaşa soracaksın. Şehri ilgilendiren konularda vatandaşın fikrini alacaksın” dedi.