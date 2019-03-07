Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığındaki heyetler arasında bugün Brüksel’de yapılacak.
Türkiye-AB istişareleri Brüksel'de yapılacak
07.03.2019 - 10:53 | Son Güncelleme: 07.03.2019 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki siyasi istişareler, bugün Brüksel’de gerçekleştirilecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : AB,Türkiye,Brüksel,istişare,
608982 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/608982.aspx
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