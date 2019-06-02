Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Ramazan Bayramı’nda İstanbul’da olacak. Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bayramı İstanbul’da karşılaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun çeşitli bayramlaşma programlarına katılması planlanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramda Ankara’da olacak. Bahçeli, bayramın birinci günü bayram namazının ardından MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek, ikinci günü parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı ailesiyle İstanbul’da karşılayacak. Aynı gün İzmit’te aile büyüklerinin mezarını ziyaret edecek Akşener, bayramın ikinci günü partisinin genel merkezindeki, üçüncü günü de İstanbul İl Başkanlığındaki bayramlaşma programlarına katılacak.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’ın bayramda İstanbul’da olacağı bildirildi. Yıldırım, bayram boyunca vatandaşlarla bir araya gelecek, çeşitli programlara katılacak.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise ilk gününü İstanbul’da geçireceği bayramı ağırlıklı olarak Karadeniz gezisine ayırdı. İmamoğlu, bayramın ikinci günü Trabzon, Giresun ve Ordu’da vatandaşlarla bir araya gelecek.