Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’un yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Yürekli bir savcı arıyorum. Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan’ı çağıracak ve soracak; ‘Ne istediler?’ ve ‘Siz ne verdiniz?’ İşte o gün FETÖ’nün siyasi ayağı da çözümlenmiş olacak” ifadelerini kullanması tepki çekti.