Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’un yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Yürekli bir savcı arıyorum. Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan’ı çağıracak ve soracak; ‘Ne istediler?’ ve ‘Siz ne verdiniz?’ İşte o gün FETÖ’nün siyasi ayağı da çözümlenmiş olacak” ifadelerini kullanması tepki çekti.
Kılıçdaroğlu'ndan skandal paylaşım
16.07.2019 - 05:44 | Son Güncelleme: 16.07.2019 - 05:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un TBMM’de düzenlenen 15 Temmuz özel oturumunda yaptığı konuşma gerginliğe sebep olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.
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