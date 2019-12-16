Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'ye Göçün 50. Yılı Anma Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Burada bulunan Cem Karatekin kendi hayat hikayesini bizimle paylaştı. Zorluklar karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu topraklarda tutunmaya, ayakta kalmaya çalıştık.

Geride bıraktıklarımızın hasreti içimizde büyüse de hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Geride bıraktığımız yarım asır özellikle gurbeti sılaya çeviren her bir vatandaşımızın yürek parçalayıcı hikayesini olduğunu biliyorum.



"BENİM ÇOCUKLUĞUM ANNEMİ BEKLERKEN YAŞLANDI"

Sadece gurbete gidenler için değil geride bıraktıkları için de bu 50 yıl gerçekten zor olmuştur. Anne ve babası gurbete giden bir evladımız bu ayrılığı şöyle anlatıyor: Bir kez olsun anneme doyasıya sarılamadım. 11 ay beklerdim, birlikte olacağımız o 1 ayı, bütün çocukluğum anneme sarılabileceğim, sesini duyabileceğim, kokusunu hissedebileceğim yaz tatilini beklemekte geçti. Sonra bir yaz tatili çıkageldi, 'anneciğim' diyemeden çıkıp giderdi, benim çocukluğum annemi beklerken yaşlandı...