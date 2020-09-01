Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti
01.09.2020 - 13:46 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum,
728704 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/728704.aspx
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