Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.