NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Stoltenberg, görüşmede Çavuşoğlu'na Bitlis’te düşen askeri helikopterde şehit olan 10 asker için taziye dileklerini ileterek, NATO’nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti
Stoltenberg’ten Türkiye’ye taziye mesajı
04.03.2021 - 20:50 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 20:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 asker için taziyelerini iletti.
Etiketler : NATO,
772150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/772150.aspx
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