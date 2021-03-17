Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi’yi kabul etti. Kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi’yi kabul etti
17.03.2021 - 20:02 | Son Güncelleme: 17.03.2021 - 20:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi’yi kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğaN,
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