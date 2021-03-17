Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi’yi kabul etti. Kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.