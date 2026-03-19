MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı için bir mesaj yayınladı. Bahçeli “Terörsüz Türkiye hedefi Türk milletinin yeni yüzyıldaki bayramı ve kışı olmayan barış mevsimidir. Vakit Türkiye’nin tedbir ve temkinle hareket etme vaktidir” dedi.

Ramazan Bayramı’na 1 gün kala siyasi isimlerden bayram mesajları peş peşe sıralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ramazan Bayramı için önemli mesajlar verdi.

Bahçeli, bayram mesajında ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine dikkat çekerek “"Terörsüz Türkiye hedefi, Türk milletinin yeni yüzyıldaki bayramı ve kışı olmayan barış mevsimidir” dedi.

Bahçeli, mesajında İran’daki savaşa da değinerek "İran'ın dini liderleri ve devlet görevlilerine nokta suikastlar, sivil ve masum halkı katleden saldırganlıklar savaş hukukunun devre dışı bırakıldığının göstergesidir" diye belirtti.

Bahçeli’den bayram mesajı: Türk milletinin bayramı Terörsüz Türkiye hedefidir

Bahçeli şunları söyledi:

Türkiye yediden yetmişe, gencinden yaşlısına, küçüğünden büyüğüne, dahası doğudan batıya, kuzeyden güneye gönülden bayramlaşmakta, tarihi barış ve kardeşlik duygularıyla kenetlenmektedir. Nitekim “Terörsüz Türkiye” hedefi Türk milletinin yeni yüzyıldaki bayramı ve kışı olmayan barış mevsimidir. Bölgesel ve küresel dengeler altüst olurken, çatışmaların kara bulutlarından dolayı göz gözü görmezken Türkiye’nin doğru zamanda, doğru adımlarla, doğru siyaset ve stratejiyle iç cephesini muhkem hale getirmesi tarihi bir hamlenin bayram kıvamındaki barışçıl lezzetidir. Vakit Türkiye’nin tedbir ve temkinle hareket etme vaktidir. Vakit barış ve huzur içinde bayramlaşma, tek yürek halinde ve hep birlikte Türkiye olma vaktidir. Temennim savaş ve çatışmaların bir an evvel son bulmasıdır.

“İNSANLIK SUÇUNUN EN VAHİM ÖRNEKLERİ”

Bahçeli, bayram mesajında İran’a yapılan saldırılara şöyle değindi:

28 Şubat 2026 tarihinden buyana İran İslam Cumhuriyeti’nin tepesinden yeni nesil füzeler ve tahribat gücü çok yüksek bombalar yağdırılmaktadır. Henüz Gazze soykırımının yaraları sarılmadan, bu surette kesif bir hesaplaşma sayfası açılmadan, Türkiye’nin yanı başında, sınırlarımızın diğer yakasında savaş ve insanlık suçunun en vahim örnekleri günbegün yaşanmakta ve yaşatılmaktadır. Geride bıraktığımız mübarek Ramazan-ı Şerif’in her gününde İslam alemi Siyonist-emperyalist tasallutun zora ve zorbalığa dayalı ağır sonuçlarına maruz kaldığı alenen meydandadır.

“İSLAM COĞRAFYASINI KISKACA ALMIŞLAR”

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın terör devleti İsrail’in tek yanlı dayatmasıyla ibadete kapatılması ise Müslüman vicdanlarda infial uyandırmış, bu kapsamda inanç hakları ve dini hürriyetler her cepheden saldırıya uğramıştır. Küresel adalet, küresel vicdan, uluslararası insancıl hukukunun değerler mirası sükût etmiş, teolojik hezeyanlarla kıyamet senaryosuna bel bağlayan Evanjelist/Kabala yobazları bilhassa İslam coğrafyasını sudan bahanelerle kanlı operasyonların kıskacına almışlardır. Komşu ülkelerdeki gelişmeler giderek çok daha kötüleşmektedir.

“SAVAŞ HUKUKU DEVRE DIŞI”

İran İslam Cumhuriyeti’nin dini liderlerine, üst düzey siyaset ve devlet görevlilerine yönelik ardı arkası kesilmeyen nokta suikastlar, sivil ve masum halkı sistematik şekilde katleden saldırganlıklar artık şiddet ve vahşetin serbest dolaşıma sokulduğunun, savaş hukukunun ise devre dışı bırakıldığının bariz göstergesidir. Barışın diliyle münasebet ve mutabakat ağını genişletmek varken savaşın ve silahın divanesi olmak, üstelik bunu yaparken kat’i yalanlarla, kasti yanlışlarla ve kaskatı kesilmiş önyargılarla yıkıma meşruiyet kılıfı aramak en hafif tabirle utanmazlıktır.

“Maneviyatın, muhabbetin ve hürmetin hem şurası hem de şöleni olan bayramın açılan uçurumların kapatılmasında, sertleşen ilişkilerin yumuşatılmasında, dargın düşen gönüllerin kavuşmasında muazzez bir fırsat olması halisane dileğimdir” diye belirten Bahçeli “Bu duygu ve düşünlerle, İslam dünyasını çepeçevre kuşatan karanlık perdenin yırtılıp atılmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın, din kardeşlerimizin acılarının, feryatlarının bitmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

