CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, karşılama töreninde konuştu. Köksal “Bu memleketin derdi ile dertlenmiş bir evladınız olarak dün olduğunu gibi bugünde tek sevdamın Afyon olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum” dedi. Köksal kentsel dönüşüm, alt yapı, ulaşım gibi projeleri hayata geçirerek hizmetlerinin devam edeceğini belirtti.

CHP’den AK Parti’ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binası önünde düzenlenen törende konuştu. Köksal vatandaşlara "Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim" diyerek seslendi.

CHP’den AK Parti’ye geçen Burcu Köksal’dan ikinci açıklama: Tek sevdam Afyon

“BUGÜNDE TEK SEVDAM AFYON”

Karşılama töreninde konuşan Köksal, şunları söyledi:

Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren, her adımın yanında olacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim. Bu şehrin sokaklarında doğmuş, bu şehrin havasını solumuş bu memleketin derdi ile dertlenmiş bir evladınız olarak dün olduğunu gibi bugünde tek sevdamın Afyon olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SİNYALİ

“Afyonkarahisarımıza daha güçlü hizmet getirebilmek için, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğunu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık” diye belirten Köksal, yeni dönemde kentsel dönüşüm, alt yapı, ulaşım gibi projeleri hayata geçireceğinin sinyalini verdi.

“HİZMETE DEVAM EDECEĞİM”

Köksal, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren, her adımın yanında olacağız. Dün söylediğim gibi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisinde kentimizi en iyi yere getirmek için sizlerle birlikte hizmet edeceğim.

ROZETİ DÜN TAKILMIŞTI

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Bursu Köksal’ın rozeti dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda takılmıştı. AK Parti’ye katılan Köksal, yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.

