İmamoğlu ile Kurum arasında nefes kesen yarış: İstanbul'da fark bir puandan az

Yerel seçimlere 30 gün kala megakent İstanbul'da nefes kesen yarış hızlanıyor. İBB Başkanı ve CHP'nin adayı İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Kurum arasında devam eden başa baş mücadelede son anket sonuçları geldi. Gezici araştırmasına göre iki isim arasındaki fark bir puandan az, yüzde 14 gibi büyük bir kararsızlar kitlesi var.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için yalnızda 30 gün sonra sandığa gidecek. Seçim takvimi adım adım işlerken adayların mesaisi ise hız kesmeden devam ediyor. AK Parti ile ana muhalefet partisi CHP arasındaki en büyük mücadele ise yerel seçimin bir numarası olan İstanbul'da.

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum arasındaki İstanbul mücadelesi başa baş sürüyor.

Son olarak Gezici Araştırma Merkezi tarafından, 17-20 Şubat 2024 tarihleri arasında 8 bin 248 kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Araştırmaya göre Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark bir puandan az. Kurum, yüzde 44,1 ile yarışı önde götüren isim.

Araştırmanın sonuçları şöyle:

Murat Kurum (Cumhur İttifakı): Yüzde 44,1

Ekrem İmamoğlu (CHP): Yüzde 43,5

Meral Danış Beştaş (DEM Parti): Yüzde 4,1

Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi): Yüzde 3,1

Mehmet Altınöz (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 2,3

Buğra Kavuncu (İyi Parti): Yüzde 1,7

Diğer adaylar: Yüzde 1,2

Araştırmada kararsız seçmen sayısının yüzde 12-14 bandında olduğu belirtilerek "Bu seçmenin milliyetçi merkez seçmen olduğu görülüyor" ifadeleri kullanıldı.