'İsrail ordusuna domates sattı' iddiası Saadet Partili başkanı görevinden etti

21 Aralık 2023 22:49 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 23:39

Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken, Saadet Partisi'nde Mersin krizi yaşandı.

İSRAİL'E SATILAN KASA KASA DOMATES OLAY OLMUŞTU

İddiaya göre Gazze'yi yangın yerine çeviren İsrail ordusuna Saadet Partili Mersin Erdemli İlçe Başkanı ve milletvekili adayı Nurbaki Şahin kasa kasa domates göndermişti.

Boykotlarla ve Gazze'ye destek mesajları ile ters düşen bu görüntülerin ardından parti yönetimi harekete geçti.

Edremit İlçe Başkanı Şahin'in görevden alınmasına karar verildi.

"GÖRDÜĞÜMÜZ LÜZUM ÜZERİNE GÖREVEDEN ALINDI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Mehmet Polat, "Gördüğümüz lüzum üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin İlçe Başkanlığı görevinden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada İsrailli askerler tarafından fotoğrafları paylaşılan kasa kasa domatesin Mersin'den gittiği, ihracatçı şirketin sahibinin de Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı ve milletvekili adayı Nurbaki Şahin olduğu ortaya çıkmıştı.