İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Darülaceze'yi ziyaret etti. Bayramlaşma programı kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Vali Gül, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül’den bayramın ilk gününde anlamlı ziyaret: Darülaceze'de üç kuşak bir araya geldik

"HER BAYRAMDA OLDUĞU GİBİ"

Gül, "Her bayramda olduğu gibi Darülaceze'de üç kuşak bir araya geldik. Başta Darülaceze Başkanı Esra Hanım olmak üzere tüm Darülaceze ekibine teşekkür ederim. Biz ülke olarak büyük bir aileyiz. Darülaceze ailesi olarak da Ramazan'da ve bayramlarda bir araya geldik. Bayramı paylaşarak, dostluklarla, kardeşliğimizi artırarak devam ediyoruz" dedi.

“ÖNEMLİ OLAN KARDEŞLİĞİ HİSSETMEK”

"Her bayramda olduğu gibi Darülaceze'de üç kuşak bir araya geldik” diye vurgulayan Vali Gül, şunları söyledi:

Bayramı dolu dolu yaşadık. Bayramı paylaşarak, dostluklarla, kardeşliğimizi artırarak devam ediyoruz. Çocuklarımıza destek olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Tıpkı kendi evlatları gibi ilgileniyorlar. Nerede yaşadığımız önemli değil, önemli olan kardeşliği ve bağı hissetmektir. Herkes bayram yaparken, bayramlarda Darülaceze gibi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor. Bu kurumlarda çalışanların hem bayramını tebrik eder hem de teşekkür ederim. Sizlerin fedakarlığı burada yaşayan sakinlerin daha huzurlu ve mutlu yaşamlarının en önemli teminatı oluyor. Cumhurbaşkanımız, bakanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Bayram ziyaretleri denilince aile ziyaretlerinden sonraki ilk mekanı Darülaceze olduğunu belirten Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ise şunları söyledi:

Mübarek Ramazan Bayramı'na eriştiğimiz, bu sevinçle uyandığımız bereketli günde sizlerle Darülaceze çatısında buluşmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bayramlar gönül köprülerinin kurulduğu, küskünlüklerin son bulduğu zamanlardır. Darülaceze'de ise bayramın anlamı çok derindir. Bayram ziyaretleri denilince aile ziyaretlerinden sonraki ilk mekan Darülaceze olmuştur. Kıymetli vatandaşlarımıza bu teveccühü için şükranlarımızı sunuyoruz. Köklü medeniyetimizde yer alan merhamet, büyüğe saygı, küçüğe sevgi Darülaceze'nin 130 yıllık geleneğinde yaşatıldı ve yaşatılmaya devam ediyor. Bayram sabahında büyüklerimizin yanında olan valimize, kaymakamımıza, değerli konuklara teşekkür ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.

