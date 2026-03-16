İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan’ın bitmesine sayılı günler kala yeni bir paylaşım yaptı. Bu Ramazan’da da Osmanlı’dan kalan ‘Zimem Defteri’ geleneğinin sürdürüldüğünü hatırlatan Vali Gül “Kimseyi rencide etmeden, gönüllere dokunarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın borçları tek tek kapatılıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” dedi.

İstanbul Valiliği görevi süresince önemli projelere imza atan Vali Davut Gül, İstanbul’da bu yıl da hayata geçirilen Zimem Defteri uygulamasını hatırlatarak, bir paylaşım yaptı.

Vali Gül İstanbul Valiliği olarak, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği “Zimem Defteri” geleneğini hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN”

Vali Gül, Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın koordinesinde yürütülen uygulama hakkında şunları söyledi:

Ramazan’ın bereketini ve kadim bir geleneğimizi yaşatıyoruz. İstanbul’da hayırseverlerimizin desteğiyle Zimem Defteri uygulamasını bu yıl da hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın borçları tek tek kapatılıyor. Kimseyi rencide etmeden, gönüllere dokunarak… İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

"BİRÇOK AİLENİN BORCU KAPATILDI"

Valilik koordinesinde il genelinde uygulanan "Zimem defteri" projesi kapsamında birçok ailenin bakkallara olan borcu kapatıldı. Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çekilen açıklamada "Osmanlı'dan gelen Zimem defteri geleneğini yaşatarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanındayız. Hayırseverlerimizin katkılarıyla birçok ailemizin borcu kapatılıyor. Bu dayanışma, toplumumuzdaki birlik ve beraberliği daha da güçlendiriyor" mesajı verildi.

OSMANLI’DAN KALMA GELENEK

Zimem defteri, Osmanlı döneminde mahalle bakkallarında tutulan ve borçların kaydedildiği veresiye defteridir. Ramazan aylarında zenginlerin, tebdili kıyafetle esnafa giderek tanımadıkları kişilerin borçlarını ödediği, "sağ elin verdiğini sol elin bilmediği" anlayışına dayanan gizli bir yardımlaşma geleneği olarak bilinen bu gelenek, uzun süredir tarafından sürdürülüyor. Türkiye’nin farklı noktalarında yaşatılan gelenek memnuniyetle karşılanıyor.

SON PROJE: KANTİN KART

Vali Gül’ün son projesi “Kantin Kart” olmuştu. Valilik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere mensup 20 bin öğrenciye aylık 2 bin lira kantin parası vereceğini bildirmişti.

“Gönülden Bir Öğün” isimli proje çerçevesinde verilecek yiyecek harçlığının eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği açıklanmıştı.

Proje kapsamında İlk etapta 20 bin öğrenciyle başlayan ve kısa sürede 100 bin öğrenciye ulaşması hedeflenen sistemde, kartlar nakit çekime kapalı olacak. Harcamalar sadece okul kantinlerinde sıcak yemek ve temel beslenme ihtiyaçları için kullanılabilecek.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Öğrenciler 3 zimem defteri satın aldı: Harçlıklarıyla veresiye kapattılar

