Fransa'da yeni başbakan Michel Barnier göreve başladı

Fransa'daki erken seçimlerin siyasi çıkmazla sonuçlanmasından yaklaşık iki ay sonra, 73 yaşındaki muhafazakâr Michel Barnier başbakanlık görevini son sekiz aydır koltukta olan Fransa'nın gelmiş geçmiş en genç başbakanı Gabriel Attal'dan devraldı. Barnier'in "devlet hizmetlerinde eşsiz bir deneyime" sahip olduğuna vurgu yapan Attal, yeni başbakandan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Başbakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde bir konuşma yapan Attal, daha önce birçok kabine görevi üstlenen ve Avrupa Birliği (AB) bünyesinde görev yapan Barnier hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

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"FRANSIZ SİYASETİ HASTA AMA İYİLEŞME MÜMKÜN"

Barnier'in "devlet hizmetlerinde eşsiz bir deneyime" sahip olduğuna vurgu yapan Attal, ülkenin mevcut siyasi durumuna ilişkin "Fransız siyaseti hasta ama iyileşme mümkün." ifadesini kullandı.

8 aydır başbakanlık görevini yürüten Attal'ın açıklamalarına katılan Barnier, Fransa'nın "ciddi bir dönemde" olduğunu ve "şehirleri, mahalleleri ve kırsal bölgeleri etkileyen zorluklara, öfkeye, acıya, terkedilmiş duygusuna ve adaletsizliğe" yönelik mücadele vereceğini dile getirdi.

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Görevi Attal'dan teslim alan Barnier, Fransa'nın içinde olduğu siyasi ve ekonomik zorluklara ilişkin "sözden eyleme geçilmesi" gerektiğini vurguladı.

''ÖNEMLİ BİR ANDA ÜLKEYİ İLERİYE TAŞIDI''

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Attal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Macron, Attal'ın hükümet ile birlikte "önemli bir anda ülkeyi ileriye taşıdığını" belirtti.

Merkez sağdaki cumhuriyetçi gelenekten gelen 73 yaşındaki Barnier, daha önce de farkı kabinelerde görevlerde bulundu. 2004-2005 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Barnier, 2016-2021 döneminde Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit Başmüzakerecisi olarak görev yaptı.