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    MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül'den DEM sıralarına çok sert sözler! Meclis’te alkış tufanı koptu

    MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM'de DEM Partisi vekillerine yönelik yaptığı konuşma büyük beğeni topladı.

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak’ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucunda 12 şehit verilmesinin ardından TBMM'de gerilim yükseldi. 

    Bütçe görüşmeleri sırasında MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, DEM Parti sıralarına sert sözlerle yüklendi. 

    “DAĞLARDA 12-13 YAŞINDA KÜRT KIZLARINA MUSALLAT OLAN…”

    Bülbül, "Dağlarda 12-13 yaşında Kürt kızlarına musallat olan şerefsizlerle ilgili bir kelime edemezsiniz, çıt sesiniz çıkmaz. Yiğitseniz bununla alakalı olarak bir kelime sarf edersiniz. Bırakın demagojiyi." ifadelerini kullandı.

    Bülbül'ün konuşması Genel Kurul'da büyük alkış alırken, sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül'den DEM sıralarına çok sert sözler! Meclis’te alkış tufanı koptu

    MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL KİMDİR?

    Muhammed Levent Bülbül, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili olarak Meclis’e girdi.

    1980 Hendek doğumlu olan Muhammed Levent Bülbül, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Muhammed Levent Bülbül 2002'den bu yana Sakarya Barosu'na bağlı olarak Serbest Avukatlık yapan Muhammed Levent Bülbül, Ülkücü bir ailenin mensubu olarak, çocuk yaştan itibaren Ülkü Ocakları bünyesinde bulundu.

    Hendek Ülkü Ocakları ve üniversite teşkilatlarında görevler aldı. 2009 yılında MHP Hendek İlçe Başkanlığı'na seçilerek 4 yıl süreyle görev yaptı. Şubat 2013'de MHP Sakarya İl Başkanlığı görevine atandı. Aynı yıl Çin Halk Cumhuriyeti'nin daveti ile bu ülkeye giderek ziyaret ve temaslarda bulunan 10 kişilik MHP Genç Siyasetçiler Heyeti'nde yer aldı. 5 yılı aşkın süredir MHP İl Başkanlığı görevini yürütmekte iken, 24 Haziran seçimlerinde Milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti. Evli ve 1 çocuk babası. İyi derecede İngilizce biliyor.

    Düzenleyen: Ümit Karadağ - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MhpDem Parti
    Haberler > Politika > MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül'den DEM sıralarına çok sert sözler! Meclis’te alkış tufanı koptu
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