Özgür Özel rakam verip, emekli maaşı için yeni düzenleme istedi

19 Ocak 2024 12:02 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 12:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen emekli buluşması programına katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Emeklilerin en büyük sorunun enflasyonu düşük açıklayan TÜİK olduğunu vurgulayan Özel,"Gerçek enflasyon yüzde 127'yken TÜİK yüzde 64 olarak açıklıyor." ifadelerini kullandı.

"EN EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLMALI”

Kurumun rakamları çarpıttığını kaydeden Özel, bu SSK ve Bağkur emeklilerin resmi enflasyon rakamlarının dahi gerisinde kalan maaşlarına tepki gösterdi. Özel, "Bunun hesabını emekli sizden soracak. 31 Mart hesap günü olacak. Bunun hesabını emekli sizden soracak" dedi. Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti.

Almanya'dan emekli olan birinin uçağa binip Manavgat'a tatile gelebildiğini ama Türkiye'den emekli olan birinin gönül rahatlığıyla manava bile gidemediğini söyleyen Özel, "Hans kalkıp Manavgat'a tatile geliyor Hasan manava bile gidemiyor" diye konuştu.