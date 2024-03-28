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Şükrü Genç'ten Özel'e 'mühürlü' cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Politika Haberleri  / Ajanslar

CHP'nin Sarıyer krizinde Genel Başkan Özgür Özel, Şükrü Genç'e "Bugün, yarın açıklamanı yapar, çekilirsin, yok şimdi çekilmedin. Pazara getirdin, ondan sonra döneyim deme, affedemeyiz" ifadeleriyle seslendi. Genç ise Özel'e sosyal medya hesabından paylaştığı seçim videosu ile cevap verdi. 

CHP'nin Sarıyer'de mevcut başkan Şükrü Genç'i devre dışı bırakması sonrası başlayan kriz seçimlere iki gün kala devam ediyor. Şükrü Genç'e sürekli çağrıda bulunan Özel, dün ilçede "Son çağrımdır, eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Yok, şimdi çekilmedin, pazara getirdin, ondan sonra döneyim deme. Vallahi kusura bakma affedemeyiz, affedemeyiz" diye konuşmuştu.

Özel, bugün de katıldığı bir programda yeniden çağrıda bulunarak "Desin ki ben bu görevi yıllarca yaptım bir teveccüh göreydim bir dönem daha yapacaktım anketleri gördüm kazanmıyorum ama CHP’ye kaybettirmek benim işim değil, adayımızın elini kaldırsın. Pazartesi günü büyük bir törenle partiye geri dönsün, her görevi de kendisine verelim" ifadelerini kullandı.

Genç ise sosyal medya hesabından cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Seçim videosunu paylaşan Genç, "Sarıyer'in geleceği için oyumuzu kullanıyoruz. Sarıyer için birlikte kazanıyoruz" notunu yazdı. 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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