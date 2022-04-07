Türkiye Gazetesi

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay, Ferda Yıldırım’ın YouTube kanalına konuk oldu. Karatay, sağlıklı yaşam hakkında önemli açıklamalar yaptı.

KİMYASALLAR DNA’MIZI BOZUYOR

DNA’mızı bozan kimyasallardan uzak durmamızı öneren Prof. Dr. Canan Karatay, deterjanlar konusunda uyarılar yaptı.

“Deterjan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasallar vücuttaki hücrelerin DNA’sını bozuyor. Bütün hastalıkların temelinde de vücuttaki DNA’nın bozulması var. Bu nedenle deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın. Bulaşıkları da makinede değil normal sabunla yıkayın. Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor. Vücut kendini böyle koruyor."

“İŞLEM GÖRMÜŞ TUZLAR ZEHİRDİR”

Tuz ve yağ olmadan antikorun oluşmayacağını da söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, “Tuzdan korkmalı mıyız?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Bir kere işlem görmüş tuz, tuz değildir! Tamamen kimyasal dolu bir şey. Esas tuz kaya tuzudur veya temiz denizlerden elde edilmiş deniz tuzudur. Bu tuzlar birçok mineral içerir. Ancak işlem gören tuzlarda mineraller yok olur. İçinde akması için alüminyum ve ağartıcılar vardır. Bu tuz zehirdir. Kristal kaya tuzları ülkemizde kolaylıkla bulunuyor. Kesinlikle zehir değildir. Günlük bir tatlı kaşığı kadar kristal kaya tuzu tüketilmelidir. Hücrelerin çalışması ve sinir sisteminin çalışması için tuz kesinlikle gereklidir.”

“ZEYTİN YOKSA KÖLE OLURUZ”

Müsilajın sebeplerinden birinin suya akan tonlarca dezenfektan olduğunu söyleyen Karatay, susuz, tuzsuz ve mineralsiz bir hayatın mümkün olmadığını dile getirdi. İyotun mikropları öldürdüğünü söyleyen Karatay, zeytinin ise stratejik bir ürün olduğunu zeytin olmazsa köle olunacağını belirtti.

Canan Karatay'dan zeytinyağı tavsiyesi: Ana sütü gibidir, için Prof. Dr. Canan Karatay zeytinyağı ile ilgili sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Karatay, vücuda ilaç gibi geldiği söylenen zeytinyağını her gün mutlaka tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına iftar tavsiyesi Ramazan ayında şeker hastaları için kan şekeri seviyesini dengeleyecek besinler tüketmenin önemli olduğunu vurgulayan Canan Karatay iftar için tavsiyede bulundu.

İsmini belki de ilk kez duyacaksınız… Canan Karatay açıkladı: İşte dünyanın en sağlıklı besini Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı besinini açıkladı. Kalp sağlığı ve kolesterole iyi gelen gıdalar hakkında bilgi veren Karatay, ‘dünyanın en sağlıklı yemeği’ olarak nitelendirdiği besini açıkladı. Karatay bu besinin ‘ışgın bitkisi’ olduğunu söyleyerek Türkiye’de bolca bulunduğunu vurguladı.