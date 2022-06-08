Türkiye Gazetesi

Norveç gıda araştırma enstitüsü Nofima'da araştırma bilimcisi olan Trond Møretrø, "Salmonella ve diğer bakteriler, süngerlerde fırçalardan daha fazla çoğalır ve hayatta kalır, bunun nedeni günlük kullanımda süngerlerin asla kurumaması" dedi.

Journal of Applied Microbiology'de yayımlanan araştırmanın yazarı da olan Møretrø, "Tek bir sünger, dünyadaki tüm insanlardan daha fazla sayıda bakteri barındırabilir" dedi.

SÜNGERLER SIK SIK YENİLENMELİ

Süngerlerin birçok bakteri içerdiğine değinen Møretrø, “Pek çok bakteri zararlı olmasa da Salmonella gibi bakteriler süngerlerden ellere, mutfak yüzeylerine ve ekipmanlara yayılabilir ve potansiyel olarak insanları hasta edebilir. Çünkü sünger nemlidir ve içlerinde gıda artıklarını biriktirerek bakterilerin hızlı büyümesine yol açar” şeklinde konuştu. Öte yandan günlük olarak değiştirilmedikçe süngerlerde bakteri üremesini önlemenin çok zor olduğunu söyledi.

Araştırmacılar mutfak süngerlerini kaynatmanın "bakteri yükünün bir kısmını" azaltabileceğini ancak bu önlemin de tek yeterli olmadığını söyledi. Bunun yerine süngerleri sık sık yenilemeyi tavsiye ettiler.

SUDA KAYNATARAK TEMİZLEMEK ÇÖZÜM DEĞİL

Araştırmacılar, Portekiz'de yaşayan 20 kişiden mutfak süngeri ve Norveç'te yaşayanlardan 35 fırça ve 14 sünger topladı.

Araştırma ekibi tarafından 9,966 kişiyle yapılan daha önceki bir anket ise 10 Avrupa ülkesinin çoğunda mutfakları temizlemek için süngerlerin yaygın olarak kullanıldığını ortaya çıkardı. Fırçaların sadece iki ülkede (Norveç ve Danimarka), bulaşık yıkamak için yaygın temizlik malzemesi olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, fırçalara ve süngerlere salmonella bakterisi eklediğinde, gece boyunca kurumaya bırakılan fırçalardaki salmonella sayısında önemli bir azalmayı tespit etti. Ancak plastik torbada saklanan fırçalarda veya saklama koşullarından bağımsız olarak süngerlerde herhangi bir azalma olmadı.

Sünger ve fırça kullananlar, süngerlerini veya fırçalarını tipik olarak ne kadar süre kullandıklarını ve temizlik araçlarını nasıl temiz tuttuklarını paylaştılar. Çoğu, suyla durulama, sabunla ve suyla yıkama, bulaşık makinesine yerleştirme gibi yöntemler kullanıyordu. Ancak bunların hiçbiri somut bir fark oluşturmadı.

SÜNGER YERİNE FIRÇA KULLANILMALI

Çalışmada, hızla kuruyan fırçaların daha az bakteri içerdiği ortaya çıktı. Araştırmayı yürüten yazar Møretrø, “Fırça çok hızlı kuruduğu için zararlı bakteriler ölür. Ayrıca çoğu fırçanın süngerlerin aksine, potansiyel zararlı bakterilerle doğrudan el temasını engelleyen sapları vardır. Bu nedenle tüketicilere sünger yerine fırçayı denemeye teşvik ediyorum” dedi.

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