Türkiye Gazetesi

Cevizi kırdıktan sonra içinden çıkan perde görünümlü kabuklar görünüm itibari ile akciğere benziyor. Bu zarlarla yapılan kür, akciğeri temizliyor. Sağlıklı nefes alıp vermek için cevizin iç zarları ile hazırlanan su faydalarıyla şifa dağıtıyor. Cevizi tükettikten sonra içindeki zarları atmayın, saklayın. Çünkü akciğeri andıran bu ceviz perdesi zarı akciğer sağlığı üzerinde oldukça etkili. Genellikle çay olarak tüketilen ve buruk bir tadı olan ceviz zarını kaynatıp içmek hem öksürüğü kesiyor hem de iyi bir balgam söktürücü olarak biliniyor. İşte cevizin iç zarının yararları…

Balgamı söküp atıyor: Güçlü antioksidan özelliği olan ceviz içi zarı sürekli rahatsızlık veren ve günlük hayatı etkileyen balgam sorununu ortadan kaldırıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor: Vücuttaki mikropların yok edilmesinde fayda sağlıyor. Ceviz perdesi zarı düzenli tüketildiğinde ise bağışıklığı bir zırh kadar güçlendiriyor

Astıma iyi geliyor: Tedavi edilmezse ciddi sorunlara neden olabilen astım hastalığı için ceviz içi zarından çay yapıp içmek yarar sağlıyor. Ceviz içi zarından elde edilen su, solunum yollarını rahatlatıyor ve astımın etkilerini azaltıyor.

Bağırsakları çalıştırıyor: Sindirim sistemi için önemli olan bağırsaklarda zaman zaman bakteriler oluşuyor. Bu bakteriler vücutta ağrılı ve sancılı bir sürece neden oluyor. Bunun önüne geçmek için ise cevizin içindeki gizli hazine olan ceviz zarından faydalanmak gerekiyor.

CEVİZ ZARI SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Ceviz zarı/perdesi suyunu hazırlamak için bir büyük fincan suyu kaynatın. 1 tutam ceviz perdesini kaynamış suya atın. Yaklaşık 2-3 dakika, suyun rengi değişene kadar ağzı kapalı bir şekilde bekleyin. Ceviz zarı suyunu her gün bir bardak içebilirsiniz.

Dizdeki sıvıları yeniliyor: Karabiber ile birleştirip tüketildiğinde faydası zirve yapıyor Romatizmal hastalıklar, kıkırdakla ilgili problemler, kireçlenme, menisküslere ilişkin sorunlar ve daha birçok neden diz ağrısına sebep olabilir. Bu ağrılar farklı seviyelerde seyredebilir. Ağrıların kişinin yaşam kalitesini düşürmemesi için kişiye özel tedavi planlamasının yanında bazı besinlerin tüketilmesi ağrıların geçmesine çare olabilir. Peki, diz ağrısı için hangi yiyecekler yenmeli? Dizdeki kıkırdak sağlığını canlandırmanın en iyi yolu ne? İşte diz sağlığı için besinlerden yarar sağlamanın etkili yolları…

Kanserin panzehiri: Günde 1 tane yemek yetiyor! Faydası hayrete düşürüyor Market raflarında sıklıkla karşımıza çıkan ve beğenmeyip almadığımız yeşil muzların şaşırtan bir faydası ortaya çıktı. Yapılan yeni bir araştırmada günde bir muz adet olgunlaşmamış yeşil muz yemenin kanserden koruduğu kanıtlandı.

Semizotunu meyvelerle tüketin! Faydası iki katına çıkıyor: Hem kan şekerini dengeliyor hem de metabolizmayı düzenliyor Besin değerleri yüksek olan semizotu, birçok hastalığa karşı adeta koruma kalkanı. Ancak yazın sağlık deposu yeşilliklerden olmasına rağmen, ekşimsi tadı nedeniyle kimilerince tercih edilmiyor. Oysa semizotunu yaz meyveleri ile tatlandırmak ve besin değerlerinden faydalanmak mümkün. Peki, semizotunu nasıl tüketmeli? Semizotunun yararları neler? Semizotu ile yapılacak tarifleri ve faydalarını uzmanından öğrenelim.