Türkiye Gazetesi

Nohut, ülkemizde birçok yemekte yaygın olarak kullanılan; protein, karbonhidrat ve lif kaynağı bir besin. Doğru tüketildiğinde ise sağlık açısından mükemmel bir seçenek. Nohut iyi pişirildiğinde ise bu faydalar katlanarak artıyor. Peki, nohut ve nohut suyunun yararları neler? Nohut nasıl haşlanır? Merak edilen soruların cevaplarını sizler için bir araya getirdik.

NOHUTUN FAYDALARI

- Nohutta sindirimi kolaylaştıran ve kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan yüksek miktarda çözünür lif bulunur. Bu müthiş kurubaklagil, insülin ve kan şekeri sağlayarak diyabet gelişimini önler.

- Demir, fosfor, magnezyum, bakır ve çinko yönünden zengin olan nohut, kemikleri güçlendirir. Bu minerallerin çoğu kemikler için önemlidir ve osteoporoz gibi yaşa bağlı kemik hastalıklarını önlemekte etkilidir.

- Nohuttaki mineral ve vitaminler kalp sağlığını da destekler. Nohut, düzenli tüketildiğinde kandaki kolesterol miktarını düşürür.

- Nohutta bulunan ‘kolin’ kronik iltihap ile savaşmaya yardımcı olur. Aynı zamanda uykuları düzenler, kasları esnetir, öğrenmeyi kolaylaştırarak hafızayı geliştirir.

- Yüksek protein ve demir içeren nohuta, saç dökülmesi problemi yaşayanlar beslenmelerinde sık sık yer vermelidir. Nohutta bulunan A, B ve E vitaminleri deriyi iyileştirir ve kan dolaşımı sorunlarını giderir.

- Nohut, göz sağlığı için de faydalıdır. Düzenli nohut tüketimi görme yeteneğinizi artırır.

Besin değeri açısından çok zengin bir bakliyat olan nohut kilo aldırmaz. Bu besleyici gıda, tok tutar ve zayıflamak isteyen kişiler için ideal besinlerden biridir.

NOHUT SUYUNU SAKIN DÖKMEYİN

Nohudun en az kendisi kadar suyu da faydalı. Nohut suyunu cildinize tonik gibi sürerek leke ve sivilcelerden kurtulabilirsiniz. Nohut suyu ile gargara yapmak ise ağız yaralarını iyileştirir, diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Aç karnına nohut suyu içmek metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur. Nohut suyu aynı zamanda vücuttaki ödem ve şişkinliğin giderilmesine katkı sağlar.

NOHUT NASIL HAŞLANIR?

Nohut bir gece öncesinden üzerini 2 parmak geçecek kadar suya konur. Nohut suyunun içine bir tatlı kaşığı karbonat atmak pişen nohutu daha yumuşak yapar ayrıca nohut yedikten sonra oluşacak gazın da önüne geçer.

Geceden ıslatılan nohut süzgeç yardımıyla süzülür. Nohutu haşlamak için tencereye 3 parmak geçecek kadar su konur ve haşlanmaya bırakılır. Islanmış nohut düdüklüde 25, tencerede 35 dakikada pişer.

NOHUTUN GAZI NASIL ALINIR?

Nohutu pişireceğiniz zaman patatesi soyun ve 4’e bölün. Yemeğin içine ekleyin. Patates, nohutun gazını alır. Tıpkı patates gibi nohutun gazını almak için yukarıda belirttiğimiz gibi karbonat da kullanabilirsiniz.

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