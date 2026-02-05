Burkina Faso'da ikinci böbrek nakli: Afrika'ya organ naklini öğretiyoruz
Türkiye’den giden organ nakli ekibi, Burkina Faso’da ikinci kez böbrek nakli yaptı. Bölgede yıllardır ulaşılamayan umut, Türk doktorların eğitim ve desteğiyle hayata geçti.
Türk Organ Nakli Vakfı ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve TİKA desteğiyle Burkina Faso'da ikinci böbrek naklini gerçekleştirerek, yerel doktorların eğitimi ve sürdürülebilir bir nakil programının kurulmasını hedefliyor.
- Türk Organ Nakli Vakfı, Burkina Faso'da ikinci böbrek nakli ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.
- Ameliyat, geçen sene yapılan ilk naklin ardından kardeşten kardeşe canlı verici böbrek nakliydi.
- Proje, Batı Afrika ülkesinde yerel doktorların eğitimiyle kendi böbrek nakli programlarını kurmalarını amaçlıyor.
- Burkina Fasolu doktorlar, Türkiye'de aldıkları eğitim sayesinde artık kendi ülkelerinde böbrek nakli ameliyatlarını başarılı bir şekilde yapabiliyor.
Burkina Faso’daki ilk böbrek naklini geçen sene yapan Türk Organ Nakli Vakfı ekipleri, bu sene kardeşten kardeşe böbrek nakli ameliyatını gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle yürüttüğü proje dâhilinde, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da ikinci seri böbrek nakli ameliyatlarına başlandı.
Türk Organ Nakli ekibinde yer alan Bezmiâlem Üniversitesinden organ nakli cerrahı Doç. Dr. Serkan Akıncı, Burkina Faso’da bulunmayı sadece mesleki değil aynı zamanda insani bir sorumluluk olarak değerlendirdiğini belirterek, “Buradaki halk, organ nakline ulaşamıyor. Amacımız, aslında buradaki böbrek nakli programını yerel doktorların yapabileceği seviyeye kadar taşıyabilmek, onların eğitimlerini sağlamak” dedi.
Burkina Fasolu doktorlardan Boureima Ouedraogo, “Bu amaçla Türkiye’de bir eğitime katıldık. Türk cerrahlarından öğrendiklerimiz sayesinde artık Burkina Faso’da böbrek nakli ameliyatları başarılı şekilde gerçekleştirilebiliyor” dedi