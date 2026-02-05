Türkiye’den giden organ nakli ekibi, Burkina Faso’da ikinci kez böbrek nakli yaptı. Bölgede yıllardır ulaşılamayan umut, Türk doktorların eğitim ve desteğiyle hayata geçti.

Burkina Faso’daki ilk böbrek naklini geçen sene yapan Türk Organ Nakli Vakfı ekipleri, bu sene kardeşten kardeşe böbrek nakli ameliyatını gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle yürüttüğü proje dâhilinde, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da ikinci seri böbrek nakli ameliyatlarına başlandı.

Türk Organ Nakli ekibinde yer alan Bezmiâlem Üniversitesinden organ nakli cerrahı Doç. Dr. Serkan Akıncı, Burkina Faso’da bulunmayı sadece mesleki değil aynı zamanda insani bir sorumluluk olarak değerlendirdiğini belirterek, “Buradaki halk, organ nakline ulaşamıyor. Amacımız, aslında buradaki böbrek nakli programını yerel doktorların yapabileceği seviyeye kadar taşıyabilmek, onların eğitimlerini sağlamak” dedi.

Burkina Fasolu doktorlardan Boureima Ouedraogo, “Bu amaçla Türkiye’de bir eğitime katıldık. Türk cerrahlarından öğrendiklerimiz sayesinde artık Burkina Faso’da böbrek nakli ameliyatları başarılı şekilde gerçekleştirilebiliyor” dedi

