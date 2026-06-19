Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, çocuklarda görülen bazı doğum lekelerinin yalnızca cilt belirtisi olmayabileceğini belirterek aileleri uyardı. Uzmanlar, bazı lekelerin genetik hastalıkların veya nörolojik sorunların erken habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, doğumla ortaya çıkan ya da kısa süre sonra belirginleşen cilt lekelerinin çoğu aile tarafından masum bir görüntü olarak değerlendirilmesine rağmen her leke, aynı olmayabiliyor. Çocuklarda oldukça yaygın görülen doğum lekelerinin büyük kısmı zaman içinde kaybolurken, bazı türler genetik bir hastalığın veya nörolojik sorunların belirtisi olabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen İçağasıoğlu, aileleri lekelerin görünümüne ve sayısına dikkat etmeleri konusunda uyararak, şüpheli durumlarda uzman desteğinin kritik olduğunu vurguladı.

"ÇİLEK YERSEN BEBEKTE LEKE OLUR" İNANIŞI GERÇEK DEĞİL!

Doğum lekelerinin nedenlerine ilişkin toplumda çeşitli hatalı inanışlar bulunduğunu belirten İçağasıoğlu, "Anne gebelikte canı çektiği yiyeceği yemezse ya da çilek gibi renkli gıdalar tüketirse bebekte leke oluşur şeklinde bir inanış var ancak bu doğru değil. Doğum lekeleri gebenin yediği ya da yemediği gıdalarla ilişkili değil" ifadelerini kullandı.

SAYISI 6’DAN FAZLAYSA…

İçağasıoğlu, lekelerin sınıflandırılmasının tanı açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Damarsal doğum lekelerinde göz kapaklarında, kaş arasında veya ensede yer alan pembe-kırmızı lekeler genellikle zararsızdır ve zamanla kaybolur. Yüzün bir yarısını kaplayan bu leke, bazı çocuklarda Sturge Weber hastalığının bulgusu olabilir. Bu nedenle mutlaka değerlendirilmeli. Özellikle sütlü kahverengi lekelerin sayıları 6'dan, büyüklükleri 5 ila 15 milimetreden fazla olursa, bir çocuk nöroloji uzmanına danışılabilir."

Cilde renk veren pigment hücrelerinin artması veya azalması sonucu ortaya çıkan lekelerin de önemli olduğunu aktaran İçağasıoğlu, "Doğumdan itibaren oluşan benler, doğum lekesi kabul edilir. Sayıları çok olabilir, renkleri değişebilir. Genellikle zararsızdır fakat yine de takip edilmeleri gerekir. Pigment azalmasına bağlı lekeler ise birleşme eğilimi göstermez. Ancak sayısı 3'ten fazla veya çapı 5 milimetreden büyükse tuberoskleroz gibi nörolojik bulgularla seyreden genetik hastalıkların belirtisi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Doğum lekelerinin çoğu zararsız olsa da bazı türlerin önemli hastalıkların ilk sinyali olabileceğini vurgulayan İçağasıoğlu, ailelere "Annelerin ve babaların bu lekeleri ciddiye alması gerekir. Şüpheli durumlarda mutlaka bir çocuk nörolojisi uzmanına başvurulmalı." tavsiyesinde bulundu.

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